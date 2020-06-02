"Я не сгусток тупой биомассы". Боня показала знойные снимки в купальнике, ответив на насмешки

Надо мной кто уже только не посмеялся, кто только не высмеял мои опасения на те важные темы, которые касаются каждого из нас!! Если девушка — модель, телеведущая или просто бьюти-лайфстайл-блогер, это значит, что она не может обладать информацией на темы вакцин, новых IT-технологий или 5G?

Что за предрассудки? <...> Да, я не учёный, не политик и не врач, но я и не сгусток тупой биомассы, чтобы хавать всё, что нам пихают сегодня под видом добродетели!

Виктория Боня