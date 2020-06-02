"Я не сгусток тупой биомассы". Боня показала знойные снимки в купальнике, ответив на насмешки

40-летняя экс-участница "Дома-2", которая пережидала карантин за границей, сейчас нежится под солнцем Монако, откуда поделилась красочными кадрами. Ведущая выложила в "Инстаграм" снимки, на которых позирует у бассейна в слитном купальнике.
Виктория облокотилась на большие шахматные фигуры, демонстрируя стройную фигуру, длинные ноги и глубокое декольте. А кожа ведущей выглядела так, словно на ней нет ни единого изъяна. Впрочем, под горячими фото Боня снова решила поднять темы, из-за которых не раз становилась объектом насмешек. В том числе обсудила вред 5G. Также инста-дива написала про опасность онлайн-обучения.
Надо мной кто уже только не посмеялся, кто только не высмеял мои опасения на те важные темы, которые касаются каждого из нас!! Если девушка — модель, телеведущая или просто бьюти-лайфстайл-блогер, это значит, что она не может обладать информацией на темы вакцин, новых IT-технологий или 5G?
Что за предрассудки? <...> Да, я не учёный, не политик и не врач, но я и не сгусток тупой биомассы, чтобы хавать всё, что нам пихают сегодня под видом добродетели!
Виктория Боня
Комментаторы оценили вовлечённость ведущей в общественные процессы и её стремление высказать свою точку зрения. Однако у многих вызвал недоумение контраст между рассуждениями и фото, которые приложила Виктория. В итоге пользователи переключились на обсуждение её фигуры, которое от восхищённых отзывов порой переходило в грубую критику.
Виктория! Вы живёте не только для себя, но Вы думаете ещё о человечестве! Это бесценно!
Viktoriya.1983
Блин, доска такая
Ki.ller946
Боже, о такой идеальной фигуре я могу только мечтать🔥 а эти ноги
Zaxarovarita
Виктория Боня — телеведущая, модель и блогер родом из Краснокаменска. Популярность девушка обрела, приняв участие в проекте "Дом-2" в 2006 году. После ухода она стала строить карьеру ведущей, а также снялась в клипах у Тимати и Димы Билана, с которыми ей приписывали романы. Сейчас Боня воспитывает дочку, которую родила от Алекса Смерфита — сына ирландского миллиардера. Паре удалось сохранить дружеские отношения, несмотря на разрыв, и Виктория даже жила в особняке его семьи во Франции во время самоизоляции. Подробнее о её биографии читайте на сайте uznayvse.ru.