Богомолов выложил фото голой женщины "в синяках", в которой подписчики узнали Собчак

44-летний режиссёр выложил в "Инстаграм" снимок, который изрядно взбудоражил подписчиков. На нём предстала полуобнажённая блондинка с каре, стоящая спиной к камере и прикрывающая миниатюрную грудь рукой. Фото Богомолов оставил без пояснений, снабдив пост лишь эмодзи в виде сердечка.

Фото © Instagram / konbog75

Впрочем, пользователи сразу угадали в оголённой красотке его супругу — 38-летнюю ведущую, экс-кандидата в президенты России Ксению Собчак. Видимо, снимок был сделан во время докарантинного отпуска, а сейчас восхищённый супруг решил им похвастаться.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Хотя эксцентричной паре не привыкать удивлять юзеров, однако у тех кадр вызвал бурю крайне противоположных эмоций. Так, одни называли снимок безвкусицей и недоумевали, зачем выкладывать интимное фото жены на всеобщее обозрение. Другие, наоборот, восхищались эстетикой и отмечали смелость супругов в выражении чувств. А часть пользователей заметили на изображении нечто странное: либо синяки, либо следы от медицинских банок, в которых некоторые даже разглядели логотип Apple.

Мне показалось, что на руке и спине у девушки синяки или гематомы, по своему внешнему виду напоминающие большие красные пятна, кровоподтёки. Ничего красивого и женственного в этом не вижу psi_vik

Мне мерещится значок Apple на лопатке? Или это реклама pravdaevent.ru

Фото © Instagram / konbog75

Константин, у вас замечательное видение прекрасного anngaver