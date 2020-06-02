Богомолов выложил фото голой женщины "в синяках", в которой подписчики узнали Собчак

44-летний режиссёр выложил в "Инстаграм" снимок, который изрядно взбудоражил подписчиков. На нём предстала полуобнажённая блондинка с каре, стоящая спиной к камере и прикрывающая миниатюрную грудь рукой. Фото Богомолов оставил без пояснений, снабдив пост лишь эмодзи в виде сердечка.
Впрочем, пользователи сразу угадали в оголённой красотке его супругу — 38-летнюю ведущую, экс-кандидата в президенты России Ксению Собчак. Видимо, снимок был сделан во время докарантинного отпуска, а сейчас восхищённый супруг решил им похвастаться.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Хотя эксцентричной паре не привыкать удивлять юзеров, однако у тех кадр вызвал бурю крайне противоположных эмоций. Так, одни называли снимок безвкусицей и недоумевали, зачем выкладывать интимное фото жены на всеобщее обозрение. Другие, наоборот, восхищались эстетикой и отмечали смелость супругов в выражении чувств. А часть пользователей заметили на изображении нечто странное: либо синяки, либо следы от медицинских банок, в которых некоторые даже разглядели логотип Apple.
Мне показалось, что на руке и спине у девушки синяки или гематомы, по своему внешнему виду напоминающие большие красные пятна, кровоподтёки. Ничего красивого и женственного в этом не вижу
psi_vik
Мне мерещится значок Apple на лопатке? Или это реклама
pravdaevent.ru
Константин, у вас замечательное видение прекрасного
anngaver
Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в сентябре 2019 года, назначив дату на пятницу, 13-е. В загс влюблённые приехали на катафалке. С тех пор супруги не устают демонстрировать свои нежные чувства в соцсетях.
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