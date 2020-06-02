Двухлетний малыш услышал, как в ночи плачет младший брат, и его поступок растопит любое сердце

Супруги Шей-Энн и Кристофер Гриссом из Техаса, США, проснулись ночью от того, что их годовалый сынишка Слоан на мгновение заплакал. Чтобы узнать, в чём дело, родители проверили видео с радионяни, пишет Daily Mail. И то, что предстало перед их глазами, растопит любое сердце.

На кадрах можно видеть, как двухлетний малыш Кайло вылезает из своей кроватки, услышав плач любимого братишки. Кроха закрывает дверь, чтобы не потревожить сон остальной семьи. А потом с одеялом через плечо спешит к хныкающему Слоану, чтобы его утешить. Мальчик ложится рядом, и тот замолкает.

Это было так трогательно и мило, что наши сердца просто растаяли. Это напомнило нам, что независимо от того, что происходит в жизни, братья всегда будут присматривать друг за другом Шей-Энн Гриссом, мама