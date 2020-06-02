НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Двухлетний малыш услышал, как в ночи плачет младший брат, и его поступок растопит любое сердце

В семье с четырьмя малышами всегда много хлопот, но они сопровождаются поистине чудесными моментами.

879

Видео © YouTube / T&amp;T Creative Media

Супруги Шей-Энн и Кристофер Гриссом из Техаса, США, проснулись ночью от того, что их годовалый сынишка Слоан на мгновение заплакал. Чтобы узнать, в чём дело, родители проверили видео с радионяни, пишет Daily Mail. И то, что предстало перед их глазами, растопит любое сердце.

На кадрах можно видеть, как двухлетний малыш Кайло вылезает из своей кроватки, услышав плач любимого братишки. Кроха закрывает дверь, чтобы не потревожить сон остальной семьи. А потом с одеялом через плечо спешит к хныкающему Слоану, чтобы его утешить. Мальчик ложится рядом, и тот замолкает.

Это было так трогательно и мило, что наши сердца просто растаяли. Это напомнило нам, что независимо от того, что происходит в жизни, братья всегда будут присматривать друг за другом

Шей-Энн Гриссом, мама

Малыши дружны не только между собой, но и со старшими братьями семи и пяти лет. По словам мамы с папой, это объясняется тем, что они "не только братья по крови, но и лучшие друзья по выбору".

Выбор редакции

Loading...