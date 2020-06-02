Бузовой нашли замену на "Доме-2"? Блогерша Саша Спилберг появилась на лобном месте вместо ведущей

Популярная российская блогерша Саша Спилберг решила не останавливаться на молодёжи в Сети, решив завоевать сердца и аудитории постарше, предпочитающей телевидение. Но начать 22-летняя девушка надумала с поклонников культовой телестройки. В ближайших выпусках, назначенных на 8 и 9 июня, Саша появится в реалити-шоу "Дом-2", пишет "Стархит".

Фото © Instagram / sashaspilberg

Но фанатам Саши и её парня Парула не о чем беспокоиться — блогерша идёт на телестройку в качестве ведущей. Она проведёт два выпуска — сперва представит новых участников, а затем попробует помочь старым разобраться в отношениях. По результатам этих выпусков будет принято решение — продолжать сотрудничество с Сашей или нет.

Фото © Instagram / sashaspilberg

Свою блогерскую деятельность девушка начала в 2012 году, и сейчас у неё два канала — один русскоязычный с 6,6 млн подписчиков и англоязычный — с 170 тыс. Саша не только выкладывает видео на YouTube, но и снимается в российских фильмах, например "Взломать блогера" и "Ёлки".

Фото © Instagram / sashaspilberg