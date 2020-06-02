Захватчик заложников в московском отделении банка попросил прощения у Бузовой

Алексей Барышников, который ранее захватил заложников в московском отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу, попросил прощения у сотрудников банка и телеведущей Ольги Бузовой, с которой он требовал встречи. Об этом РИА "Новости" рассказал адвокат мужчины Максим Кичигин.

— Я от лица своего подзащитного официально извинился перед Ольгой Бузовой и сотрудниками банка... Конечно, я бы обжаловал арест, но мой доверитель настоял на том, что он не против данной меры пресечения, мне пришлось с ним согласиться, — сказал Кичигин.

По словам адвоката, в ближайшее время его подзащитному проведут психолого-психиатрическую экспертизу.