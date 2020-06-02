На Урале оштрафовали сеть магазинов "Красное и белое". Ранее там зафиксировали вспышку коронавируса

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение по иску Роспотребнадзора в отношении сети магазинов "Красное и белое", оштрафовав ответчика на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил. Об этом сообщает URA.ru.

Отмечается, что при проверке магазинов сети в семи из них представители Роспотребнадзора обнаружили типичные нарушения: отсутствие бактерицидных облучателей воздуха и "входного фильтра" в начале рабочей смены, измерение температуры сотрудников ртутным градусником. Кроме того, не везде есть антисептик, а при его наличии непонятно, какое именно средство используется. Санитарная обработка помещений проводилась формально, при этом журнал был заполнен на несколько часов вперёд.