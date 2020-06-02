На Урале оштрафовали сеть магазинов "Красное и белое". Ранее там зафиксировали вспышку коронавируса

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение по иску Роспотребнадзора в отношении сети магазинов "Красное и белое", оштрафовав ответчика на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил. Об этом сообщает URA.ru.
Как уточняется, к административной ответственности фактически привлекли ООО "Лабиринт-Екатеринбург" — одно из юридических лиц сети.
Трансляция заседания проводилась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что при проверке магазинов сети в семи из них представители Роспотребнадзора обнаружили типичные нарушения: отсутствие бактерицидных облучателей воздуха и "входного фильтра" в начале рабочей смены, измерение температуры сотрудников ртутным градусником. Кроме того, не везде есть антисептик, а при его наличии непонятно, какое именно средство используется. Санитарная обработка помещений проводилась формально, при этом журнал был заполнен на несколько часов вперёд.
Ранее сообщалось, что 18 мая была выявлена вспышка коронавирусной инфекции в екатеринбургской логистической компании ООО "Абсолют", поставляющей продукцию в сеть алкомаркетов "Красное и белое". На тот момент CoViD-19 обнаружили у 136 сотрудников сети. По факту инцидента возбудили уголовное дело.