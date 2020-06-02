Сиамские близнецы, у которых одно тело на двоих, вопреки прогнозам дожили до 18 лет и уже сдают на права

Когда в 2002 году в Мексике родились Люпита и Кармен Андраде, местные врачи были уверены: из-за редкой патологии им не прожить и трёх дней. Вот только судьба распорядилась иначе. Семья переехала в Коннектикут, США, а девочки всё больше и больше учились жить друг с другом.

Фото © Instagram / mdcarmen_andrades

Сёстры заканчивают школу и уже на пути ко взрослой жизни. Очередное испытание — экзамен по вождению. Конечно, научиться водить было совсем нелегко. Четыре руки — и всего один руль. Всю ответственность по обучению взяла на себя Кармен.

Папа хотел, чтобы мы водили моей и её правой рукой, но это не сработало, поэтому теперь я просто делаю всё самостоятельно. Потребовалось много времени и ошибок, чтобы научиться Кармен Андраде

К сожалению, трудности жизни девочек не ограничиваются их патологиями. Когда семья Андраде переехала в США по медицинской визе, чтобы дать сёстрам надежду на лучшую жизнь, родители и не подозревали, насколько тяжело будет жить в другой стране. Сёстры признаются: жизнь мексиканского иммигранта в Штатах намного сложнее жизни просто сросшихся близнецов.

Кадр из видео © Twitter / Channel4

Люпита и Кармен — близнецы-омфалопаги. Это означает, что у каждой девочки есть отдельное сердце, руки, лёгкие и живот. Однако им приходится "делить" между собой несколько рёбер, печень, кровеносную, а также пищеварительную и репродуктивную системы. Кроме того, каждая из девочек отвечает за одну ногу: Кармен — за правую, а Люпита — за левую. Поэтому, чтобы научиться ходить, им понадобилась помощь специалистов, много времени и сил.

Фото © Instagram / mdcarmen_andrades

Врачи сходятся во мнении: разделить девочек нельзя. Провести операцию безопасно просто невозможно, потому что у них общий нижний отдел позвоночника и много других жизненно важных органов. Когда передача о близняшках вышла в эфир, зрители не могли сдержать эмоций. Кого-то их история смогла вдохновить, кто-то не смог сдержать слёз, но все сошлись во мнении: хоть сестричкам всего 18 лет, они очень сильные, пишет Daily Mail.

Это буквально разбивает моё сердце. Они самые прекрасные девочки из тех, что я видела Alisonmcneill