"Ты соучастница преступления, мама!" Дочь Успенской предъявила ей новые обвинения

Обезличенная толпа манипулирует шоу-бизнесом, поэтому вы все на сцене рабы стада — вот к чему привёл ваш "игнор"!!!! Быдло правит бал, а вы танцуете для него! <...> Вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдла и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрём, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама, ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации!

Татьяна Плаксина