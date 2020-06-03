"Ты соучастница преступления, мама!" Дочь Успенской предъявила ей новые обвинения

После того как девушка обвинила мать в жестоком обращении и уехала в Америку к отцу, она стала активно вести инстаграм, который заполонили хейтеры. Пользователи негативно высказываются о поведении девушки и о её картинах. Поэтому Татьяна эмоционально ответила критикам, не забыв упомянуть свою известную родительницу.
Здесь вас никто видеть не хочет! Вы трусы, пишущие с левых аккаунтов, — больному человеку гадости пишете! Кто там пишет из закрытого аккаунта, если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? <...> Жертвы теперь РАЗГОВАРИВАЮТ с садистами, и это и есть самый Справедливый народный суд, которого вы все боитесь
Татьяна Плаксина
Фото © Instagram / pacha_tati
Распалённая девушка прошлась не только по недоброжелателям, но и по представителям шоу-бизнеса. Она заявила, что звёзды готовы на всё ради денег, даже на предательство собственных детей, которые не хотят идти по стопам родителей. И её мать — "королева шансона" — не исключение.
Обезличенная толпа манипулирует шоу-бизнесом, поэтому вы все на сцене рабы стада — вот к чему привёл ваш "игнор"!!!! Быдло правит бал, а вы танцуете для него! <...> Вы продали жизнь свою и жизнь детей своих за деньги быдла и их аплодисменты. Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрём, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама, ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации!
Татьяна Плаксина
К посту Татьяна добавила своё фото из детства. Ранее девушка обвиняла свою мать в том, что та всегда завидовала ей, ревновала к отцу и мешала с ним общаться. Тем временем Успенская более сдержанно реагирует на выпады дочери, показывая, что болезненно переживает конфликт.
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