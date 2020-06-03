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"Не все герои носят плащи". Российские музыканты посвятили песню врачам, борющимся с CoViD-19 — видео

Деньги с прослушиваний композиции пойдут в благотворительный фонд помощи медикам.

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Отечественные исполнители записали трек "Не все герои носят плащи", посвящённый врачам, которые сражаются с коронавирусной инфекцией. Клип на песню был опубликован на странице благотворительного проекта "Жить" на "Ютубе".

В записи приняли участие такие звёзды российской сцены, как Artik & Asti, JONY, Юлия Самойлова, Killjoy, Stasya, Alexa Pol, финалист шоу "Песни на ТНТ" Хабиб и финалистка шоу "Голос. Дети" Мария Панюкова. Кроме того, в песне можно услышать голоса Елены Добросердовой, Мирославы Матюхиной, Руви, Екатерины Кузиной и других артистов.

Автором текста композиции выступил музыкальный продюсер Fargo.

Отметим, что собранные средства от прослушивания песни на всех стриминговых платформах пойдут в благотворительный фонд "Врачебное братство", который помогает медикам, оказавшимся в сложных ситуациях. Таким образом, каждый россиянин сможет помочь врачам, просто посмотрев клип.

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