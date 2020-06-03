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СК показал на видео последствия масштабной аварии на норильской ТЭЦ

По факту разлива топлива завели три уголовных дела.

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СК РФ проводит следственные действия в Норильске, где 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо попало в грунт и воду, вызвав значительное загрязнение окружающей среды. Видео с последствиями аварии опубликованы на YouTube-канале Следственного комитета.

Произведён осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива, проводятся другие необходимые следственные действия. В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался, — говорится в сообщении следствия.

Для определения суммы ущерба и причины происшествия назначены экспертизы. Также следователи начали допрашивать должностных лиц, ответственных за информирование населения о ЧС.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Сегодня президент провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. Он одобрил предложение МЧС ввести там режим чрезвычайной ситуации и попросил правоохранителей разобраться, почему о ЧП своевременно не доложили в МЧС.

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