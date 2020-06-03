Крымский насильник показал, как расправился с шестилетней девочкой — видео

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки в Крыму показал правоохранителям, как расправился с малышкой. Видео следственного эксперимента было опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

На кадрах видно, как ранее признавшийся в преступлении мужчина сдаёт отпечатки пальцев и проходит допрос, после чего вместе со стражами порядка выезжает к месту происшествия, рассказывает и показывает, где и как надругался над малышкой и столкнул её в воду.

Ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина рассказал следствию, что вызвался проводить её до дома. При этом по пути он воспользовался беспомощностью девочки и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого, зная, что малышка не умеет плавать, он столкнул её в воду.

Ранее Лайф сообщал, что предполагаемому убийце девочки предъявили обвинение.