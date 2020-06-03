Крымский насильник показал, как расправился с шестилетней девочкой — видео

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки в Крыму показал правоохранителям, как расправился с малышкой. Видео следственного эксперимента было опубликовано на YouTube-канале СК РФ.
На кадрах видно, как ранее признавшийся в преступлении мужчина сдаёт отпечатки пальцев и проходит допрос, после чего вместе со стражами порядка выезжает к месту происшествия, рассказывает и показывает, где и как надругался над малышкой и столкнул её в воду.
Ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина рассказал следствию, что вызвался проводить её до дома. При этом по пути он воспользовался беспомощностью девочки и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. После этого, зная, что малышка не умеет плавать, он столкнул её в воду.
Ранее Лайф сообщал, что предполагаемому убийце девочки предъявили обвинение.
Напомним, шестилетняя девочка отправилась с папой и его приятелями на рыбалку и исчезла, однако взрослые, выпивая на берегу, не сразу заметили пропажу ребёнка. Позже тело девочки нашли на берегу Северо-Крымского канала. Следователи задержали отца убитой малышки и предполагаемого убийцу. Ранее Лайфу стало известно, что обвиняемый — крёстный отец девочки, однако мать погибшей опровергла эту информацию.