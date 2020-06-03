"Клиенты не узнают". Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о своей новой работе

Экс-солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов из-за отмены концертов в условиях распространения коронавируса пересел за руль такси и катает жителей Санкт-Петербурга. О том, как теперь изменились его будни, музыкант рассказал Пятому каналу.
Богомазов признался, что новая работа его затягивает и за прошедшее время он успел по-новому узнать Северную столицу. Размер своего заработка певец не раскрыл, но отметил, что порой готов работать сутками напролёт. Так как бывший "Отпетый мошенник" соблюдает правила безопасности и часто носит солнечные очки, люди его не узнают.
Фото © Instagram / garik_bogomazov
— Сидеть на диване не имею права. У меня — семья, маленький ребёнок. Считаю, что это абсолютно нормально — пойти и зарабатывать в такси. Но это высокая ответственность. Ты перевозишь людей и отвечаешь за их безопасность, — заявил артист.
Коронавирусная инфекция серьёзно ударила и по другим звёздам шоу-бизнеса. Ранее муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пожаловался на отсутствие дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, единственный бизнес, которым он располагал до недавнего времени, — фитнес-центр — прогорел. На заявления Тарзана отреагировали в службе такси и предложили помочь со скорейшим трудоустройством.