"Клиенты не узнают". Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о своей новой работе

Экс-солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов из-за отмены концертов в условиях распространения коронавируса пересел за руль такси и катает жителей Санкт-Петербурга. О том, как теперь изменились его будни, музыкант рассказал Пятому каналу.

Богомазов признался, что новая работа его затягивает и за прошедшее время он успел по-новому узнать Северную столицу. Размер своего заработка певец не раскрыл, но отметил, что порой готов работать сутками напролёт. Так как бывший "Отпетый мошенник" соблюдает правила безопасности и часто носит солнечные очки, люди его не узнают.

Фото © Instagram / garik_bogomazov

— Сидеть на диване не имею права. У меня — семья, маленький ребёнок. Считаю, что это абсолютно нормально — пойти и зарабатывать в такси. Но это высокая ответственность. Ты перевозишь людей и отвечаешь за их безопасность, — заявил артист.