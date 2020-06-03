Во время беспорядков в Миссури застрелили темнокожего экс-начальника полиции

Во время беспорядков в американском городе Молин-Эйкрс (штат Миссури) неизвестные застрелили экс-начальника полиции Дэвида Дорна. Об этом сообщает телекомпания ABC. 77-летний отставной офицер был убит во время попытки предотвратить ограбление ломбарда, принадлежащего его другу.

His name was David Dorn.



Fellow police officers described him as "the type of brother that would've given his life to save them if he had to."



Remember him. https://t.co/GsoJz9POgT pic.twitter.com/Mlqex0Tigw — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 3, 2020

Восстановить полную картину событий пока не удалось. Журналисты выяснили, что Дэвид Дорн приехал проверить помещение, узнав о сработавшей сигнализации. Вскоре очевидцы обнаружили офицера с тяжёлыми ранениями на улице недалеко от входа в ломбард. Когда были сняты эти страшные кадры, он ещё был жив.

“All over some TVs.” 77-year-old St. Louis retired Police Captain David Dorn was shot dead by looters when he tried to get them to stop looting a local pawn shop. pic.twitter.com/Xtvii4HoB1 — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 2, 2020

Дорн скончался на месте ещё до прибытия скорой. Найти преступников пока не удалось. За информацию об убийцах власти назначили награду в 10 тысяч долларов.