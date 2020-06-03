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Во время беспорядков в Миссури застрелили темнокожего экс-начальника полиции

77-летний Дэвид Дорн пытался пресечь ограбление ломбарда.

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Во время беспорядков в американском городе Молин-Эйкрс (штат Миссури) неизвестные застрелили экс-начальника полиции Дэвида Дорна. Об этом сообщает телекомпания ABC. 77-летний отставной офицер был убит во время попытки предотвратить ограбление ломбарда, принадлежащего его другу.

Восстановить полную картину событий пока не удалось. Журналисты выяснили, что Дэвид Дорн приехал проверить помещение, узнав о сработавшей сигнализации. Вскоре очевидцы обнаружили офицера с тяжёлыми ранениями на улице недалеко от входа в ломбард. Когда были сняты эти страшные кадры, он ещё был жив.

Дорн скончался на месте ещё до прибытия скорой. Найти преступников пока не удалось. За информацию об убийцах власти назначили награду в 10 тысяч долларов.

Напомним, причиной массовых беспорядков во многих городах США с конца прошлой недели стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Мирная акция протеста в первый же день переросла в погромы, которые не утихали несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС и введена Национальная гвардия, ещё более чем в 40 городах объявлен комендантский час.

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