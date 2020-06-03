Во время беспорядков в Миссури застрелили темнокожего экс-начальника полиции

Во время беспорядков в американском городе Молин-Эйкрс (штат Миссури) неизвестные застрелили экс-начальника полиции Дэвида Дорна. Об этом сообщает телекомпания ABC. 77-летний отставной офицер был убит во время попытки предотвратить ограбление ломбарда, принадлежащего его другу.
His name was David Dorn.— Ian Miles Cheong (@stillgray) June 3, 2020
Fellow police officers described him as "the type of brother that would've given his life to save them if he had to."
Remember him. https://t.co/GsoJz9POgT pic.twitter.com/Mlqex0Tigw
Восстановить полную картину событий пока не удалось. Журналисты выяснили, что Дэвид Дорн приехал проверить помещение, узнав о сработавшей сигнализации. Вскоре очевидцы обнаружили офицера с тяжёлыми ранениями на улице недалеко от входа в ломбард. Когда были сняты эти страшные кадры, он ещё был жив.
“All over some TVs.” 77-year-old St. Louis retired Police Captain David Dorn was shot dead by looters when he tried to get them to stop looting a local pawn shop. pic.twitter.com/Xtvii4HoB1— Ian Miles Cheong (@stillgray) June 2, 2020
Дорн скончался на месте ещё до прибытия скорой. Найти преступников пока не удалось. За информацию об убийцах власти назначили награду в 10 тысяч долларов.
Напомним, причиной массовых беспорядков во многих городах США с конца прошлой недели стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Мирная акция протеста в первый же день переросла в погромы, которые не утихали несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС и введена Национальная гвардия, ещё более чем в 40 городах объявлен комендантский час.