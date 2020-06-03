Мать выпускницы заявила, что в школе её вынудили замять конфликт с физруком из Югры

Узнав о том, что учитель физкультуры из нижневартовской школы приставал к дочери, мать одной из потерпевших незамедлительно пожаловалась директору. Но, по её словам, руководство общеобразовательного учреждения "чрезмерно пеклось" о своей репутации и уговаривало её "замять" данную историю. Об этом женщина рассказала Лайфу.

— Боялись огласки, мол, у школы хорошая репутация и не надо всё это делать... Я хотела, чтобы его уволили, но директор настояла на том, чтобы утихомирить, — вспомнила Светлана.

Женщина не стала писать заявление в полицию, так как её ребёнок боялся травли со стороны одноклассников и других ребят, любивших педагога.

— Дочка переживала сильно, говорила, что не хочет ходить в школу и боится, что с ней что-то сделают. Все одноклассники и [ребята] из параллельного класса [начали говорить], что она его оговаривает, — добавила мама выпускницы.

По её словам, после этого инцидента мужчина вёл себя "лояльно" и больше не приставал. Женщина отметила, что он хороший педагог и всегда приучал детей сдавать нормативы, однако "наклонности его были видны", так как на представительниц прекрасного пола он "всегда смотрел другим взглядом".

— Ему почему-то больше нравятся упитанные симпатичные девочки, такие — в теле. И вот несовершеннолетние его привлекали. Мне с ним тогда не дали поговорить, но если бы я с ним поговорила, я бы ему морду набила, — заявила она.

Мать потерпевшей добавила, что после инцидента физрук извинился перед её дочерью, но та перестала ходить на его уроки.