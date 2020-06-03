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Обритая под ноль Лолита шокировала поклонников — видео

В эпатажном образе певица предстала в новом клипе.

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Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Известная певица Лолита напугала поклонников, появившись в тизере клипа на новую песню с абсолютно лысой головой. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Однако причёска певицы стала не самым шокирующим. В видеоролике Лолита предстала в образе разобранного человекоподобного робота, при этом голова звезды, руки и ноги отдельно друг от друга лежат в выдвижном ящике. Подписчики артистки песню оценили, но кадры назвали жуткими.

Я аж испугалась, когда внезапно увидела, — отметила одна из фанаток.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что экс-муж Лолиты попал в больницу с тяжёлыми травмами. Адвокат певицы Сергей Жорин прокомментировал слухи о том, что он избил мужчину.

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