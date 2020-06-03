Жители Санкт-Петербурга смогут с 5 июня посещать храмы

В храмах Санкт-Петербурга с 5 июня возобновятся богослужения, посетителям можно будет посещать церкви, но при соблюдении ряда требований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

В частности, прихожане должны пользоваться средствами индивидуальной защиты для лица и рук, а также соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра. Кроме того, в храмах должна проводиться дезинфекция, а помещения настоятельно рекомендуется проветривать.

— Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха, — говорится в сообщении.

При этом количество людей, которые одновременно могут находиться в здании для богослужений, регламентировано. Их число не должно превышать одного человека из расчёта на один квадратный метр.

Что касается верующих старшего возраста — от 65 лет и старше — и тех, кто обладает хроническими заболеваниями, им стоит временно воздержаться от посещения храмов.

Такие меры были приняты по итогам совещания губернатора Александра Беглова с главным санитарным врачом Северной столицы Натальей Башкетовой.