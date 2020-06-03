В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня после разлива топлива

В связи с разливом топлива из резервуара ТЭЦ в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Сегодня президент провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. Глава МЧС вылетел в район разлива топлива, на место ЧП также прибудет руководитель Росприроднадзора.