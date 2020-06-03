"Если соблюдать меры, всё будет в порядке". Онищенко сравнил коронавирус с ВИЧ

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сравнил коронавирусную инфекцию с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и объяснил, что в обоих случаях важно соблюдать меры безопасности.
— Если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих. Проведём аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то всё будет в порядке, — приводит его слова НСН.
Специалист добавил, что CoViD-19, в отличие от ВИЧ, не останется с человеком на всю жизнь и в целом ситуация "выправляется".
Ранее в ВОЗ предупредили, что вторая волна коронавируса может стать "разрушительной".