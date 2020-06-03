"Если соблюдать меры, всё будет в порядке". Онищенко сравнил коронавирус с ВИЧ

— Если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих. Проведём аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то всё будет в порядке, — приводит его слова НСН.