"Приковали наручниками". Мать обварившегося насмерть калининградца рассказала новые подробности дела

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Мать футболиста Ивана Вшивкова из Калининграда, который в октябре прошлого года после задержания разбил батарею и обварился насмерть кипятком в отделении полиции, рассказала, что правоохранители пристегнули её сына к батарее наручниками.
— Первый следователь, который вёл наше дело, уверен, что мой сын был прикован наручниками. Мы написали ходатайство о том, чтобы переквалифицировать статью на "Убийство", но при оставлении в опасности. И просим провести следственный эксперимент и допросить этого следователя, — сказала Лайфу Ольга Вшивкова.
Женщина добавила, что хочет честного расследования.
Напомним, в октябре 2019 года в Калининграде полиция задержала футболиста за мелкое хулиганство. В отделении он разбил радиатор отопления, обварился кипятком и умер в больнице. Спортсмен получил ожоги 90% тела. После его смерти СК возбудил уголовное дело о халатности.