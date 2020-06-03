"Приковали наручниками". Мать обварившегося насмерть калининградца рассказала новые подробности дела

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Мать футболиста Ивана Вшивкова из Калининграда, который в октябре прошлого года после задержания разбил батарею и обварился насмерть кипятком в отделении полиции, рассказала, что правоохранители пристегнули её сына к батарее наручниками.

— Первый следователь, который вёл наше дело, уверен, что мой сын был прикован наручниками. Мы написали ходатайство о том, чтобы переквалифицировать статью на "Убийство", но при оставлении в опасности. И просим провести следственный эксперимент и допросить этого следователя, — сказала Лайфу Ольга Вшивкова.

Женщина добавила, что хочет честного расследования.