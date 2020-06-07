Рейтинг потребительских корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка". Как за месяц изменились цены на продукты?

Лайф сравнил цены на набор товаров потребительской корзины в крупных торговых сетях в конце апреля 2020 года и в начале июня и выяснил, что питаться стало дороже. Потребительская корзина "Пятёрочки", например, выросла в цене на 37 рублей.

В мае-июне прожиточный минимум для трудоспособного населения России не изменился — 12 130 рублей. Половина этой суммы, предполагается, должна тратиться на питание человека в месяц. В потребительскую корзину входит хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, в том числе масло, яйца, чай, соль, специи.

В конце апреля 2020 года Лайф собирал потребительские корзины в "Пятёрочке", "Перекрёстке" и "Ашане" из продуктов, которые продаются под собственной торговой маркой ретейлеров: "Пятёрочка" — "Красная цена", "Перекрёсток" — "Просто" и "Маркет", "Ашан" — "Каждый день".

Так, в "Пятёрочке" на потребительскую корзину нужно было потратить минимум 1051 рубль, в "Перекрёстке" — 1030 рублей, в "Ашане" — 919 рублей.

Мы решили проверить, изменились ли цены спустя месяц.

Корзина в "Пятёрочке" подорожала на 37 рублей

В начале июня картофель в "Пятёрочке" подешевел примерно на семь рублей за килограмм и теперь стоит 33 рубля. А вот лук и морковь подорожали: в апреле за килограмм репчатого лука нужно было заплатить 40 рублей, сейчас — 54, морковь выросла в цене на восемь рублей и сейчас стоит 30 рублей за килограмм. Капуста — 22 рубля.

Самые дешёвые яблоки — 129 рублей, бананы — 72 рубля.

Молоко "Красная цена" сейчас стоит 59 рублей за литр, подсолнечное масло высшей категории — 50 рублей, десяток яиц — 57 рублей, 300 граммов сахарного печенья — 24 рубля, соль — девять рублей, сахар — 30 рублей, чай — 11 рублей.

Самая дешёвая упаковка макарон — 16 рублей, пакетик молотого чёрного перца — 13 рублей, столько же стоит батон, а килограмм гречки подорожал до 55 рублей (в апреле — 47 рублей). В "Пятёрочке" нет мясных продуктов собственной торговой марки, а свиная лопатка "Слово мясника", как и в апреле, стоит 279 рублей за 800 граммов. По-прежнему за 95 рублей можно купить 800 граммов замороженной путассу.

Стоимость всех этих товаров — 1088 рублей. По сравнению с апрелем итоговая цена корзины выросла на 37 рублей. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, поскольку с ними наша покупка стала бы ещё дороже — около 2000 рублей.

"Ашан" — 924 рубля. Незначительное подорожание

В апреле покупать картошку было выгодно, килограмм стоил около 40 рублей, но уже в мае цены выросли до 60 рублей. Подешевел лук — сейчас за него придётся заплатить 45 рублей, хотя месяц назад килограмм стоил 50 рублей, а вот за морковь придётся платить больше — 30 рублей, то есть цена выросла на восемь рублей. Капуста — 23 рубля, как и в апреле.

Самые дешёвые яблоки — 110 рублей, бананы — 70.

400 граммов самого дешёвого мяса на прилавках "Ашана" и "Атака" — 95 рублей, то есть, чтобы сравнить цену с мясом из "Пятёрочки", нужно стоимость свинины "Ашана" умножать на два.

Батон бренда "Каждый день" — 17 рублей, масло подсолнечное — 59 рублей, десяток яиц — 39 рублей, макароны — 15 рублей, печенье — 14 рублей. Цена за литр молока осталась прежней — 36 рублей. Перец — 11 рублей, соль — 8 рублей, а сахар — 30 рублей, как в "Пятёрочке". Чай — 15 рублей.

800 граммов замороженной рыбы путассу бренда "Каждый день" — 99 рублей.

Килограмм гречки в "Ашане" стоит 53 рубля.

Итого на потребительскую корзину нужно потратить 924 рубля. Благодаря снижению цен на мясо общее удорожание корзины по сравнению с апрелем 2020-го всего пять рублей, хотя многие продукты значительно выросли в цене.

"Перекрёсток" — 1092 рубля. Корзина стала дороже на 62 рубля

Сейчас, как и в апреле, за дешёвой картошкой нужно приходить в "Перекрёсток". Хотя за месяц цены выросли на девять рублей, они по-прежнему остаются низкими в сравнении с другими торговыми сетями — 28 рублей за килограмм. Заодно можно и лук дешёвый прихватить — всего 40 рублей за килограмм.

Правда, остальные овощи в магазинах этой сети всё ещё дороже: морковь — 30 рублей, капуста — 50 рублей.

Самые дешёвые яблоки — 107 рублей, бананы — 75 рублей. Батон "Просто" — 12 рублей, яйца — 70 рублей, макароны — 15 рублей, молоко — 47 рублей, подсолнечное масло — 50 рублей, перец — 12 рублей. Самая дешёвая гречка в "Перекрёстке" — 48 рублей за килограмм. Упаковка чёрного чая обойдётся в 15 рублей, а печенье "Просто" — в 29 рублей.

В "Перекрёстке" цена на соль выросла в два раза — 16 рублей за килограмм, а сахар подешевел на два рубля — 28 рублей за килограмм.

Замороженная путассу в "Перекрёстке" расфасована по 600 граммов, за упаковку нужно заплатить 90 рублей. А самое дешёвое мясо на прилавках — свинина: 165 рублей за 400 граммов.

Таким образом, цена за потребительскую корзину из "Перекрёстка" выросла на 62 рубля и сейчас составляет 1092 рубля.

Отметим, что доступные продукты позволяют составить сбалансированный рацион на неделю, но в меню необходимы молочные продукты, орехи, крупы и разнообразные фрукты, а не только самые дешёвые яблоки с бананами.