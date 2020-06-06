Ешь, худей, наслаждайся. 6 диетических и необычных рецептов шашлыка, которые сделают из вас фитоняшку

Лето невозможно представить без шашлыков. Если вы на самоизоляции активно готовились к пляжному сезону или хотите сейчас привести своё тело в форму, можно не отказывать себе в удовольствии и приготовить шашлык в диетическом маринаде. Он будет и полезным, и вкусным, и вы сможете удивить близких новыми рецептами.

Курочка в йогурте

Чтобы не навредить фигуре, лучше есть самую низкокалорийную часть курицы — филе. Из него можно сделать вкусный и полезный шашлык. Для этого вам потребуется натуральный йогурт или нежирная сметана, два-три зубчика чеснока, лимонный сок и ваши любимые специи.

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Филе нужно нарезать кусочками толщиной около трёх сантиметров. Залить маринадом. Оставить минимум на час. Затем можно пожарить мясо на решётке и угощаться.

Индейка в соевом соусе с травами

Мясо индейки также относится к диетическим. Из него можно сделать вкусный шашлык по тому же рецепту, что и для курицы, а можно добавить соевый соус и прованские травы. Тогда мясо будет более ароматным, со сладковатым привкусом.

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Маринад должен полностью покрывать кусочки мяса. Оставляем индейку в маринаде минимум на два часа в холодильнике. Жарить можно на решётке или на шампурах, как вам больше нравится.

Говядина с травами

Чтобы шашлык из говядины получился нежным, нужно брать мясо молодого бычка. Из телятины правильно замаринованный шашлык будет таять во рту.

Нарезаем мясо небольшими кусочками — около трёх-четырёх сантиметров. Промываем их и заливаем маринадом из соевого соуса, ваших любимых специй и кинзы. Можно положить свежую кинзу, можно сушёную. Маринада не нужно делать много, достаточно обмакнуть все кусочки в соус, добавить приправы, накрыть крышкой и убрать на два-три часа в прохладное место.

Чем дольше мясо будет мариноваться, тем мягче и сочнее получится шашлык.

Свинина в солёных огурцах

Окорок слишком жирное мясо. Шейка или вырезка больше подойдут для пикника на диете. Если вам надоел луковый и кефирный маринад, попробуйте полезный и быстрый соус для свинины. В нём можно мариновать мясо, а ещё его же можно подавать к столу вместо майонеза, кетчупа и других вредных соусов.

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В блендере смешиваем свежий огурец, солёный огурец, пучок петрушки, зелёного лука и укропа, зубчик чеснока, щепотку соли и 200 миллилитров натурального йогурта. Когда все ингредиенты превратились в однородную массу, заливаем соусом наши кусочки свинины. Оставляем на пару часов. Жарим. Едим.

Если блендера у вас нет, огурцы и чеснок можно натереть на тёрке, а зелень мелко порубить ножом.

Кролик в томатах

Мясо кролика низкокалорийное и очень нежное. Его рекомендуется мариновать в свежих томатах или томатной пасте.

Понадобятся три-четыре луковицы — их режем кольцами, три томата или три столовые ложки томатной пасты, разведённые в стакане воды, соль, специи, чайная ложка девятипроцентного уксуса. Смешиваем и выливаем в заранее нарезанные кусочки мяса.

Мариновать необходимо не менее пяти часов. Поэтому лучше начать готовить кролика с вечера, чтобы мясо хорошо промариновалось за ночь. Жарить нужно около 40 минут, каждые пять минут переворачивать и поливать остатками маринада, чтобы получилось ещё сочнее.

Утка с цитрусовыми

Утку сложно отнести к диетическим продуктам. Но если взять грудку или бёдрышки, удалить с них лишний жир и нарезать небольшими кусочками, то получится вполне здоровый шашлык.

Для маринада потребуются апельсины и лимоны в пропорции 2:1, то есть если вы выжимаете сок из одного апельсина, то потребуется сок из половинки одного лимона, если у вас есть два апельсина, возьмите один целый лимон. Из цитрусовых выжимаем сок, лимонную цедру трём на мелкой терке, добавляем столовую ложку мёда и столовую ложку растительного масла, соль и немного перца. Смешиваем ингредиенты с мясом, накрываем крышкой и оставляем в прохладном месте. Мариновать птицу нужно не менее четырёх часов — чем дольше, тем лучше.