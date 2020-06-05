Близнецы Хьюго и Росс Тёрнеры из Лондона, Великобритания, ведут свой блог о путешествиях по далёким уголкам планеты и труднодоступным местам. Поэтому парни серьёзно подходят к собственной физической подготовке. В этот раз перед путешествием они решили пройти очередной фитнес-марафон и заодно провести эксперимент. Один из них — Хьюго — будет придерживаться веганской диеты, а второй — Росс — сидеть на всеядной, но с упором на мясо, пишет Bored Panda.
На исследование ушло ровно три месяца. Братья ели строго по правилам, тренировались пять-шесть раз в неделю, а учёные из Королевского колледжа Лондона замеряли показатели тела, в том числе вес, холестерин и процент жира в организме. Спустя 12 недель близнецы наконец-то показали результаты, сфотографировавшись вместе со всех сторон. Слева на снимках представлен Хьюго- веган, а справа — Росс-мясоед.
За время эксперимента Хьюго с изначальным весом 83,9 кг похудел на 1,8 кг, а его процент жира уменьшился с 13 до 12. Парень заявил, что чувствовал небывалый прилив энергии и концентрации. Это происходило, скорее всего, из-за того, что уровень сахара в крови не падал так часто, как раньше. Правда, были и минусы: Хьюго признался, что у него значительно пострадало либидо. Хотя, добавил он, этот побочный эффект может проявиться далеко не у каждого.
Росс, весящий 79,3 кг, на мясной диете, наоборот, прибавил в весе, набрав 6,3 кг, две трети из которых были мышцами. Процент жира в организме тоже повысился — с 13 до 15. Парень не заметил каких-то минусов в своей диете. Учёные добавили от себя, что по результатам анализов микрофлора кишечника Хьюго-вегана обрела большую сопротивляемость таким хроническим заболеваниям, как диабет 2-го типа или ожирение. Близнецы же решили не уходить в крайности, а выбрать сбалансированное питание — с мясом и овощами.
WOW-news
Близнецы провели эксперимент и сели на разные диеты — мясную и веганскую, чтобы сравнить результаты
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