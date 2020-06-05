Близнецы провели эксперимент и сели на разные диеты — мясную и веганскую, чтобы сравнить результаты

Близнецы Хьюго и Росс Тёрнеры из Лондона, Великобритания, ведут свой блог о путешествиях по далёким уголкам планеты и труднодоступным местам. Поэтому парни серьёзно подходят к собственной физической подготовке. В этот раз перед путешествием они решили пройти очередной фитнес-марафон и заодно провести эксперимент. Один из них — Хьюго — будет придерживаться веганской диеты, а второй — Росс — сидеть на всеядной, но с упором на мясо, пишет Bored Panda.

Фото © Instagram / theturnertwiins

На исследование ушло ровно три месяца. Братья ели строго по правилам, тренировались пять-шесть раз в неделю, а учёные из Королевского колледжа Лондона замеряли показатели тела, в том числе вес, холестерин и процент жира в организме. Спустя 12 недель близнецы наконец-то показали результаты, сфотографировавшись вместе со всех сторон. Слева на снимках представлен Хьюго- веган, а справа — Росс-мясоед.

Фото © Instagram / theturnertwiins

За время эксперимента Хьюго с изначальным весом 83,9 кг похудел на 1,8 кг, а его процент жира уменьшился с 13 до 12. Парень заявил, что чувствовал небывалый прилив энергии и концентрации. Это происходило, скорее всего, из-за того, что уровень сахара в крови не падал так часто, как раньше. Правда, были и минусы: Хьюго признался, что у него значительно пострадало либидо. Хотя, добавил он, этот побочный эффект может проявиться далеко не у каждого.

Фото © Instagram / theturnertwiins