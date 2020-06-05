Молодая мама из Квинсленда, Австралия, обратилась за помощью к соседям, опубликовав пост в "Фейсбуке". Тарни Стоквелл выложила странное фото и рассказала связанную с ним историю. Дело в том, что пару недель назад её 11-летняя дочь отправилась в гости к тёте. И там во время одной из прогулок с двоюродной сестрой Кэш сделала неудачное фото, но удалять не стала, заметив нечто подозрительное. Спустя некоторое время, вернувшись домой, она показала снимок маме, которая пришла в замешательство.
На фото девочка в жёлтой куртке (двоюродная сестра) бежит мимо пивной, вдоль которой тянулась ограда, затянутая лозой. И за её спиной на заборе виднеется светлая фигура, напоминающая человека. Тарни решила сама проверить это место, но никаких таинственных силуэтов она не заметила. Поэтому мама попросила совета у пользователей "Фейсбука", чтобы во всём разобраться.
У меня мурашки только от того, что я это читаю
Похоже на маленького мальчика, сидящего на заборе
Здесь была столярная мастерская мистера Альфредсона. Его дочь умерла как раз недавно
В комментариях рассказали несколько местных легенд, например о Джиме Маккри. Его жену убили в 1920-х годах, а бедняга ещё долгое время выходил на дорогу и ждал её возле этого дома. Затем он сошёл с ума и покончил с собой на этом месте. Кто-то шутил, что фигура похожа на штурмовика из вселенной "Звёздных войн". А кто-то не поддержал потустороннее настроение, заявив, что это простая дверь, которую загородили ветки.
WOW-news
Близнецы провели эксперимент и сели на разные диеты — мясную и веганскую, чтобы сравнить результаты
сегодня в 15:21
Девочка сфотографировала свою сестру и только потом заметила, что за её спиной прятался чей-то силуэт
сегодня в 14:20
Правда ли, что жвачка остаётся в желудке 7 лет? Студент-медик опроверг главную "пугалку" родителей
сегодня в 13:32