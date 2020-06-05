Девочка сфотографировала свою сестру и только потом заметила, что за её спиной прятался чей-то силуэт

Молодая мама из Квинсленда, Австралия, обратилась за помощью к соседям, опубликовав пост в "Фейсбуке". Тарни Стоквелл выложила странное фото и рассказала связанную с ним историю. Дело в том, что пару недель назад её 11-летняя дочь отправилась в гости к тёте. И там во время одной из прогулок с двоюродной сестрой Кэш сделала неудачное фото, но удалять не стала, заметив нечто подозрительное. Спустя некоторое время, вернувшись домой, она показала снимок маме, которая пришла в замешательство.

Фото © Facebook / Tarni Stockwell

На фото девочка в жёлтой куртке (двоюродная сестра) бежит мимо пивной, вдоль которой тянулась ограда, затянутая лозой. И за её спиной на заборе виднеется светлая фигура, напоминающая человека. Тарни решила сама проверить это место, но никаких таинственных силуэтов она не заметила. Поэтому мама попросила совета у пользователей "Фейсбука", чтобы во всём разобраться.

Фото © Facebook / Tarni Stockwell

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Фото © Facebook / Tarni Stockwell