Хюррем из "Великолепного века" должна была сыграть другая актриса

Хюррем-султан из популярного турецкого сериала "Великолепный век" могла сыграть другая актриса. Как стало известно порталу "Дни.ру", первоначально на эту роль пригласили уже известную к тому моменту Фахрие Эвджен.
С актрисой уже готовы были подписать контракт, но в последний момент продюсеры передумали и сделали Роксоланой Мерьем Узерли. Что послужило причиной для замены, не сообщается.
Ранее Узерли дала откровенное интервью, в котором призналась, что ей было крайне тяжело играть жену султана Сулеймана. Она рассказала, что пыталась несильно переживать из-за страшных поступков своей героини и даже ставила психологический блок. Спустя семь лет актриса ушла из сериала, разочаровав миллионы поклонников их дуэта с Халитом Эргенчем.
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