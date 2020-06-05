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Хюррем из "Великолепного века" должна была сыграть другая актриса

Артистку на роль любимой наложницы, а затем жены Сулеймана выбрали в последний момент.

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Кадр из сериала "Великолепный век" / © "Кинопоиск"

Хюррем-султан из популярного турецкого сериала "Великолепный век" могла сыграть другая актриса. Как стало известно порталу "Дни.ру", первоначально на эту роль пригласили уже известную к тому моменту Фахрие Эвджен.

С актрисой уже готовы были подписать контракт, но в последний момент продюсеры передумали и сделали Роксоланой Мерьем Узерли. Что послужило причиной для замены, не сообщается.

Ранее Узерли дала откровенное интервью, в котором призналась, что ей было крайне тяжело играть жену султана Сулеймана. Она рассказала, что пыталась несильно переживать из-за страшных поступков своей героини и даже ставила психологический блок. Спустя семь лет актриса ушла из сериала, разочаровав миллионы поклонников их дуэта с Халитом Эргенчем.

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