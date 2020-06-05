Хюррем из "Великолепного века" должна была сыграть другая актриса

Хюррем-султан из популярного турецкого сериала "Великолепный век" могла сыграть другая актриса. Как стало известно порталу "Дни.ру", первоначально на эту роль пригласили уже известную к тому моменту Фахрие Эвджен.

С актрисой уже готовы были подписать контракт, но в последний момент продюсеры передумали и сделали Роксоланой Мерьем Узерли. Что послужило причиной для замены, не сообщается.