Министр Кравцов: Онлайн-технологии не заменят традиционного обучения

Только четверть российских школ готовы полноценно использовать дистанционные технологии для постоянного обучения. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в эфире шоу "Дайте сказать". По его словам, большинство образовательных учреждений в регионах не имеют необходимой скорости интернета или оборудования, например мультимедийных досок.

— Конечно, мы сделали для себя определённые выводы и сегодня мы точечно понимаем по каждой школе, где какое оборудование необходимо. Нами вместе с Минкомсвязью разработан стандарт образовательной среды школы, поэтому будем в этом направлении работать, — проанонсировал он.

Вместе с тем Кравцов уверен, что живого общения ничто не заменит и никакие дистанционные или онлайн-технологии не заменят традиционного обучения. По словам министра, многие учителя очень хорошо и интересно преподают свой предмет, используя такие "гаджеты", как доска и мел.

— Мы в начале следующего учебного года проведём диагностику знаний школьников, посмотрим те дефициты, которые, возможно, у них возникли в связи с домашним обучением, чтобы их максимально восполнить, — добавил Кравцов. — Понятно, что живого общения ничто не заменит, и я ещё раз хочу подчеркнуть, что никакие дистанционные технологии, онлайн-технологии не заменят традиционного обучения. Они могут лишь дополнять, решать те проблемы, которые могут возникнуть в традиционном обучении, например, когда ребёнок болеет.