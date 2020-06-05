Министр Кравцов: Онлайн-технологии не заменят традиционного обучения

Только четверть российских школ готовы полноценно использовать дистанционные технологии для постоянного обучения. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в эфире шоу "Дайте сказать". По его словам, большинство образовательных учреждений в регионах не имеют необходимой скорости интернета или оборудования, например мультимедийных досок.
— Конечно, мы сделали для себя определённые выводы и сегодня мы точечно понимаем по каждой школе, где какое оборудование необходимо. Нами вместе с Минкомсвязью разработан стандарт образовательной среды школы, поэтому будем в этом направлении работать, — проанонсировал он.
Вместе с тем Кравцов уверен, что живого общения ничто не заменит и никакие дистанционные или онлайн-технологии не заменят традиционного обучения. По словам министра, многие учителя очень хорошо и интересно преподают свой предмет, используя такие "гаджеты", как доска и мел.
— Мы в начале следующего учебного года проведём диагностику знаний школьников, посмотрим те дефициты, которые, возможно, у них возникли в связи с домашним обучением, чтобы их максимально восполнить, — добавил Кравцов. — Понятно, что живого общения ничто не заменит, и я ещё раз хочу подчеркнуть, что никакие дистанционные технологии, онлайн-технологии не заменят традиционного обучения. Они могут лишь дополнять, решать те проблемы, которые могут возникнуть в традиционном обучении, например, когда ребёнок болеет.
Лента новостей
Германия пригрозила США ответом на санкции против "Северного потока — 2"
сегодня в 14:18
Усилятся агрессия и аварийность. Астролог предупредила об опасностях "клубничной луны"
сегодня в 14:15
В парилку — без масок. Лайф узнал, на каких условиях открылись бани в Подмосковье и что насчёт цен
сегодня в 14:02
Ранее министр рассказал Лайфу, что у его дочери-пятиклассницы нет мобильного телефона. Он напомнил, что многие страны сталкиваются с негативным влиянием цифровизации на детскую психику, однако негативных последствий прогресса можно избежать, если подходить ко всему с умом.