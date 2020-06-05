Во время акции протестов в Вашингтоне двое военных пострадали при ударе молнии

Двое американских военных получили травмы после удара молнии в парке Лафайет-сквер в Вашингтоне недалеко от Белого дома, где проходила акция протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об инциденте сообщает Департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия. К какому ведомству относятся пострадавшие, не уточняется.

— Вскоре после полуночи… поступил звонок с сообщением о двух военнослужащих, пострадавших от удара молнии, ударившей неподалёку в пределах периметра парка Лафайет. Оба были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни, — сообщил департамент в "Твиттере".

Отмечается, что на столицу США обрушился сильный ливень с грозой, что разогнало по домам большую часть демонстрантов в городе.