Во время акции протестов в Вашингтоне двое военных пострадали при ударе молнии

Двое американских военных получили травмы после удара молнии в парке Лафайет-сквер в Вашингтоне недалеко от Белого дома, где проходила акция протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об инциденте сообщает Департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия. К какому ведомству относятся пострадавшие, не уточняется.
— Вскоре после полуночи… поступил звонок с сообщением о двух военнослужащих, пострадавших от удара молнии, ударившей неподалёку в пределах периметра парка Лафайет. Оба были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни, — сообщил департамент в "Твиттере".
Отмечается, что на столицу США обрушился сильный ливень с грозой, что разогнало по домам большую часть демонстрантов в городе.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, массовые протесты в США идут уже больше недели. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стало не менее 11 человек, сотни получили ранения.