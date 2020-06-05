Более 500 миллиардов долларов смогли заработать миллиардеры в США с начала пандемии

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции финансовое состояние многих самых богатых людей мира пошатнулось и они столкнулись с многомиллиардными потерями. Однако у некоторых богатейших американцев во время пандемии, напротив, произошёл огромный рост доходов. В частности, американская неправительственная организация Institute for Policy Studies подсчитала активы миллиардеров в своей стране и выяснила, что с 18 марта по 4 июня их совокупное состояние увеличилось на 565 миллиардов долларов, или почти на 20%.

Примечательно, что на первом месте находится антилидер марта — основатель Amazon Джефф Безос. Только за сутки с 12-го на 13-е число его потери составили восемь миллиардов долларов. Однако сейчас он вышел в плюс и заработал 36,2 миллиарда долларов, его супруга Маккензи Безос — $12,6 млрд.

Помимо них также улучшил своё финансовое состояние глава Facebook Марк Цукерберг — на $30,1 миллиарда. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж — на $13,9 миллиарда и $13,7 миллиарда соответственно. А основатель Microsoft Билл Гейтс стал богаче на $11,8 миллиарда.