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Мэр Миннеаполиса заплакал перед гробом погибшего Джорджа Флойда на церемонии прощания с ним — видео

Само мероприятие посетило немало представителей разных органов власти и знаменитостей.

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Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в ходе церемонии прощания с погибшим от рук полицейских афроамериканцем Джорджем Флойдом расплакался перед его гробом.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как глава города встал на одно колено и заплакал. При этом на прошедшем в Миннеаполисе мероприятии присутствовали представители различных органов власти, голливудские звёзды и просто неравнодушные жители.

В какой-то момент службы все присутствовавшие погрузились в тишину и молчали 8 минут 46 секунд. Именно столько офицер полиции прижимал голову Флойда к земле коленом.

Напомним, на фоне гибели Флойда в США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Массовые шествия продолжаются уже десятые сутки. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне, Афинах и Вене.

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