Мэр Миннеаполиса заплакал перед гробом погибшего Джорджа Флойда на церемонии прощания с ним — видео

Imagine being someone that actually knew and cared about George Floyd and seeing this in person pic.twitter.com/lAyXZjmibR — Neizan (@PMDawnStan) June 4, 2020

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в ходе церемонии прощания с погибшим от рук полицейских афроамериканцем Джорджем Флойдом расплакался перед его гробом.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как глава города встал на одно колено и заплакал. При этом на прошедшем в Миннеаполисе мероприятии присутствовали представители различных органов власти, голливудские звёзды и просто неравнодушные жители.

В какой-то момент службы все присутствовавшие погрузились в тишину и молчали 8 минут 46 секунд. Именно столько офицер полиции прижимал голову Флойда к земле коленом.