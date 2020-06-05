Мэр Миннеаполиса заплакал перед гробом погибшего Джорджа Флойда на церемонии прощания с ним — видео

Imagine being someone that actually knew and cared about George Floyd and seeing this in person pic.twitter.com/lAyXZjmibR— Neizan (@PMDawnStan) June 4, 2020
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в ходе церемонии прощания с погибшим от рук полицейских афроамериканцем Джорджем Флойдом расплакался перед его гробом.
На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как глава города встал на одно колено и заплакал. При этом на прошедшем в Миннеаполисе мероприятии присутствовали представители различных органов власти, голливудские звёзды и просто неравнодушные жители.
В какой-то момент службы все присутствовавшие погрузились в тишину и молчали 8 минут 46 секунд. Именно столько офицер полиции прижимал голову Флойда к земле коленом.
Напомним, на фоне гибели Флойда в США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Массовые шествия продолжаются уже десятые сутки. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне, Афинах и Вене.