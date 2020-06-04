В Вене акция против произвола полиции США собрала около 50 тысяч человек

Unreal. This is Vienna, Austria chanting for GEORGE FLOYD right now.#BlackLivesMatter



pic.twitter.com/6y03T3ElwD — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 4, 2020

В столице Австрии Вене прошла демонстрация под девизом "Жизнь чёрных имеет значение", участники которой выступают против насилия на почве расизма со стороны полицейских в США. Поддержать её на улицы города вышло порядка 50 тысяч человек. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что люди идут по дороге с плакатами с надписью Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны") и выкрикивают подобные лозунги, а также имя афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском городе Миннеаполис во время задержания полицейскими.

В самих США уже вторую неделю также не утихают акции протеста, которые начались сперва в Миннеаполисе, а затем распространились по другим городам страны, в том числе Вашингтоне и Нью-Йорке, нередко переходя в столкновения с полицией.