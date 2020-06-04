Протестующие в США вышли к зданию конгресса в Вашингтоне

В США протестующие из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских вышли на площадь перед зданием конгресса за несколько минут до наступления в Вашингтоне комендантского часа.
Как видно на представленных кадрах, собравшиеся не стали останавливаться около здания, а продолжили шествие вдоль установленного металлического забора, за которым стоят полицейские. При этом последние не предпринимают никаких действий, а лишь наблюдают за происходящим.
В городе с 23:00 по местному времени (6:00 мск) начинается комендантский час, однако это не останавливает протестующих, которые, покинув площадь перед Капитолием, направились на прилегающие к нему улицы, а также вдоль Национальной аллеи к мемориалу Линкольна. Правда, к последнему пройти не получилось из-за полицейских заграждений.
В отличие от американской столицы, где акции протеста из-за гибели Джорджа Флойда носят мирный характер, в других городах страны шествия превратились в погромы и грабежи, которые не утихают уже девятые сутки. Более чем в 40 городах объявлен комендантский час, в некоторые призвана Национальная гвардия. Жертвами насилия стали как минимум 11 человек, сотни были ранены.