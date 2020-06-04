Посольство РФ требует оказать медпомощь заключённому в США лётчику Ярошенко

Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать срочную медицинскую помощь российском лётчику Константину Ярошенко. Об этом говорится в заявлении главы диппредставительства в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованного на странице посольства в "Фейсбук&quot;.

– У нас вызывает озабоченность состояние здоровья российского гражданина Константина Ярошенко, содержащегося в тюрьме "Данбери", штат Коннектикут. Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств, – сказал Антонов.

Сообщается, что все жалобы Ярошенко и письма от имени посольства руководство американской тюрьмы игнорирует. В посольстве добавили, что россиянину будет безотлагательно оказана медицинская помощь.

Посольство РФ также призывает власти США из-за пандемии коронавируса как можно скорее освободить из тюрем все российских граждан.

Ранее Лайф сообщал, что сосед Ярошенко по камере умер от коронавируса. При этом, несмотря на заметно ухудшавшееся состояние здоровья, медики не торопились приходить к нему на помощь. Россиянин в свою очередь рассказал адвокату, что обнаружил признаки заболевания и у себя. Впоследствии администрация тюрьмы приняла решение о направлении Ярошенко на медицинское обследование.