Hyundai показала обновлённый Santa Fe — видео

Корейский автопроизводитель Hyundai презентовал обновленный дизайн своего флагманского внедорожника Santa Fe. Помимо внешних изменений, было обновлено также и содержимое подкапотного пространства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Спереди новинка получила широкую решётку радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями в виде разделённой буквы Т, а также узкий воздухозаборник снизу и новые бамперы спереди и сзади. Однако в компании отмечают, что главные изменения произошли в салоне авто, где упор сделан на свободное пространство и комфорт пассажиров.

Однако сюрпризы ожидают и водителя, например цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и экран мультимедийной системы, который вырос до 10,25 дюймов и обзавёлся тачскрином. В тоже время из салона исчез рычаг коробки передач - вместо него кнопки и селектор режима трансмиссии.