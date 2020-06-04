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Большинство российских компаний восстановятся от последствий CoViD-19 меньше чем за год

Кроме того, большая часть фирм были вынуждены приостановить свою деятельность на время пандемии.

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Фото © Pixabay

Большинство российских компаний смогут восстановить свою деятельность после пандемии коронавируса в течение года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Большинству компаний на восстановление требуется не более года: 17% компаний вообще не потребуется время на восстановление, 13% представителей российских компаний отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. До года потребуется на перезапуск всех процессов 21% российского бизнеса, — говорится в сообщении.

При этом 10% респондентов ответили, что на перезапуск бизнеса уйдёт полтора года или они вовсе намерены его закрыть. Кроме того, 54% российских компаний были вынуждены приостановить свою деятельность на время коронавируса, тогда как 23% сумели продолжить работу в онлайн-формате либо в обычном режиме.

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