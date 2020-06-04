Большинство российских компаний восстановятся от последствий CoViD-19 меньше чем за год

Большинство российских компаний смогут восстановить свою деятельность после пандемии коронавируса в течение года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

— Большинству компаний на восстановление требуется не более года: 17% компаний вообще не потребуется время на восстановление, 13% представителей российских компаний отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. До года потребуется на перезапуск всех процессов 21% российского бизнеса, — говорится в сообщении.