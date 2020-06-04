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В Нидерландах водитель снёс летнюю террасу кафе и скрылся, шесть человек пострадали

Позже мужчину арестовали в соседнем городе, а машину изъяли.

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Фото © Twitter / De Limburger

В городе Геннеп в Нидерландах автомобиль въехал в летнюю террасу кафе и скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадало шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции провинции Лимбург.

Пять человек получили лёгкие травмы, ещё один был госпитализирован, — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, после столкновения водитель вышел из автомобиля, но затем вернулся за руль и уехал до приезда полиции. Спустя несколько часов в соседнем городе Оттерсум был задержан 19-летний местный житель, который подходил под описание водителя, а также был обнаружен автомобиль с характерными повреждениями.

В настоящий момент машина нарушителя конфискована для экспертизы, а сам предполагаемый виновник аварии задержан и доставлен в полицейский участок. Ведётся следствие.

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