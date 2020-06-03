В Москве разыскивают сбежавшего виновника ДТП с пятью машинами на Садовом кольце

Водитель чёрного внедорожника, который, по предварительной информации, стал виновником массового ДТП с участием пяти автомобилей на Садовом кольце в Москве и скрылся, в настоящий момент разыскивается полицией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

— Он с места преступления скрылся, его пока не задержали. Машина его осталась на месте ДТП, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее Лайф публиковал видеозапись с места аварии, в которой пострадали три человека, один из них получил перелом левого плеча, другой — перелом позвоночника. Ещё двое пострадавших отказались от госпитализации. Как видно на представленных кадрах момента столкновения, автомобиль виновника ДТП мчится по дороге с явным превышением допустимой скорости и на перекрёстке в плотном потоке врезается в машину, которая по инерции отлетает в других участников движения.