Виновник ДТП с пятью авто в Москве до этого попал ещё в одну аварию — видео

Водитель чёрного авто, устроивший массовую аварию на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки, до этого угодил в ещё одно ДТП и ехал в разбитой машине. Лайф публикует кадры с моментом инцидента.

Сидевший за рулём подрезал другую машину и лишился бампера, как видно на кадрах, но это его не остановило, и он помчался дальше.