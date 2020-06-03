Виновник ДТП с пятью авто в Москве до этого попал ещё в одну аварию — видео

Водитель чёрного авто, устроивший массовую аварию на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки, до этого угодил в ещё одно ДТП и ехал в разбитой машине. Лайф публикует кадры с моментом инцидента.
Сидевший за рулём подрезал другую машину и лишился бампера, как видно на кадрах, но это его не остановило, и он помчался дальше.
Чуть позже на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки в Москве произошло крупное ДТП с участием пяти машин. Виновником этой аварии стала та самая чёрная машина. В результате аварии пострадало три человека. Двое из них отказались от госпитализации.