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Регион
Опубликовано 3 июня 2020, 17:33
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Главный эпидемиолог Швеции признал, что отказ от карантина был ошибкой

Он отметил, что страна могла бы лучше справиться с коварным заболеванием.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что отказ от карантина в условиях пандемии коронавируса привёл к смертям множества людей.

Специалист также высказал мнение, что страна могла бы лучше справиться с CoViD-19, если б выбрала иной путь.

Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция и выбрал весь остальной мир, — сказал он в интервью Шведскому радио.

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На слова Тегнелла незамедлительно отреагировали соотечественники. Председатель партии "Шведские демократы" Джимми Акессон с возмущением отметил, что последние месяцы критика выбранной стратегии игнорировалась и власти заявляли, что "Швеция всё сделала правильно", а остальной мир неправ.

Ранее СМИ сообщали, что Швеция столкнулась с масштабным кризисом из-за отказа от карантина.

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Стокгольм во время пандемии. Фото © EPA

София Алабина
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