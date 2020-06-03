Главный эпидемиолог Швеции признал, что отказ от карантина был ошибкой

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что отказ от карантина в условиях пандемии коронавируса привёл к смертям множества людей.
Специалист также высказал мнение, что страна могла бы лучше справиться с CoViD-19, если б выбрала иной путь.
— Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция и выбрал весь остальной мир, — сказал он в интервью Шведскому радио.
На слова Тегнелла незамедлительно отреагировали соотечественники. Председатель партии "Шведские демократы" Джимми Акессон с возмущением отметил, что последние месяцы критика выбранной стратегии игнорировалась и власти заявляли, что "Швеция всё сделала правильно", а остальной мир неправ.
Ранее СМИ сообщали, что Швеция столкнулась с масштабным кризисом из-за отказа от карантина.