Главный эпидемиолог Швеции признал, что отказ от карантина был ошибкой

Он отметил, что страна могла бы лучше справиться с коварным заболеванием.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что отказ от карантина в условиях пандемии коронавируса привёл к смертям множества людей.

Специалист также высказал мнение, что страна могла бы лучше справиться с CoViD-19, если б выбрала иной путь.

— Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция и выбрал весь остальной мир, — сказал он в интервью Шведскому радио.

На слова Тегнелла незамедлительно отреагировали соотечественники. Председатель партии "Шведские демократы" Джимми Акессон с возмущением отметил, что последние месяцы критика выбранной стратегии игнорировалась и власти заявляли, что "Швеция всё сделала правильно", а остальной мир неправ.