Главный эпидемиолог Швеции признал, что отказ от карантина был ошибкой

— Если бы мы столкнусь с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция и выбрал весь остальной мир, — сказал он в интервью Шведскому радио.