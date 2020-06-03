Белый дом отрицает применение резиновых пуль для подавления протестов в Вашингтоне

В ходе подавления протестов у резиденции президента США в Вашингтоне не применялись резиновые пули и слезоточивый газ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
— По моим сведениям, там не применялся газ и то, что вы перечислили. И там применялось минимум силы, — ответила она на вопрос журналиста в ходе брифинга.
При этом она отметила, что разгон демонстрантов полицией был вполне оправдан, поскольку перед этим в громкоговорители было дано три предупреждения отойти, однако собравшиеся их проигнорировали и начали забрасывать сотрудников подручными предметами.
По словам Макинани, у полиции попросту не оставалось иного выбора, кроме как начать действовать и очистить периметр. Она подчеркнула, что, учитывая все обстоятельства, в том числе поджог протестующими церкви неподалёку от Белого дома, были предприняты адекватные действия. Однако, по данным американских СМИ, в действительности ситуация на площади "Лафайет-сквер" в тот день была несколько иной.
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