Белый дом отрицает применение резиновых пуль для подавления протестов в Вашингтоне

В ходе подавления протестов у резиденции президента США в Вашингтоне не применялись резиновые пули и слезоточивый газ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

— По моим сведениям, там не применялся газ и то, что вы перечислили. И там применялось минимум силы, — ответила она на вопрос журналиста в ходе брифинга.

При этом она отметила, что разгон демонстрантов полицией был вполне оправдан, поскольку перед этим в громкоговорители было дано три предупреждения отойти, однако собравшиеся их проигнорировали и начали забрасывать сотрудников подручными предметами.