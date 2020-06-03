В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Трампа

Медицинское обследование, которое проходили все президенты США, начиная с Никсона, не выявило каких-либо проблем со здоровьем у действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

— Результаты ежегодного осмотра президента готовы к публикации и вскоре будут представлены общественности. Если говорить коротко, то президент по-прежнему здоров, — сказала она на брифинге в Белом доме.

Начало традиции проходить ежегодное обследование было положено в конце 60-х годов 37-м президентом США Ричардом Никсоном. Помимо общего состояния организма — сердца, лёгких, слуха, зрения и работы органов — у американских президентов также проверяют работу головного мозга.