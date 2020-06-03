В США предъявили обвинения полицейским, из-за которых начались массовые беспорядки

Генпрокуратура штата Миннесота переквалифицировала обвинения на более тяжкие в отношении бывшего полицейского Дерека Шовена, а также трёх его сослуживцев, которые присутствовали на месте задержания афроамериканца Джорджа Флойда, в результате которого последний погиб. Об этом сообщает CNN.

— Сегодня я подал исправленную жалобу, в которой бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен обвиняется в убийстве второй степени за смерть Джорджа Флойда. Я полагаю, что имеющиеся у нас доказательства подтверждают это обвинение, — рассказал журналистам генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон.

Бывшие коллеги полицейского — Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао — также предстанут перед судом по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к убийству, к непредумышленному убийству второй степени. Согласно материалам следствия, первые двое помогли Шовену удержать Флойда во время инцидента, а последний находился на месте, но не предпринял никаких действий.