Джокер в помощь. Как Голливуд повлиял на погромы в США

Все медиа мира в онлайн-режиме освещают беспорядки в США. Интернет переполнен роликами погромов множества городов Америки. Их выкладывают и журналисты, снимающие на профессиональную аппаратуру, и простые жители, у которых из всех средств — только камера мобильного телефона. Просматривая эти видеозаписи, можно поймать себя на мысли, что где-то это уже было. И действительно, довольно большое количество голливудских блокбастеров прямо или косвенно использует сценарий стихийных беспорядков. Это и фильм о Бэтмене, где разбойники захватывают город, и "Мстители", где в пылу драки супергерои разносят Нью-Йорк в щепки и, конечно, ставший вехой в производстве фильмов на основе комиксов "Джокер", в котором были одобрены грабежи и разбой в городе как средство давления на власть

Кроме того, в современном мейнстримовом американском кинематографе есть достаточно специфическое правило — негры не могут быть плохими. Как правило, злодей — это белый мужчина, которому противостоит отважный чернокожий паренёк, сильная и независимая женщина и только появляющийся на экранах, ещё не до конца легитимный представитель ЛГБТ.

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что тематика таких фильмов популярна, так как она отражает жизнь, которую видит рядовой житель США. Эти фильмы обозначают проблемы, которые тревожат население Америки, но никак не решаются, а наоборот, лишь усугубляются.

— Когда американский зритель видит свою реальную жизнь, он относится к этому позитивно, он считает, что это хоть какой-то посыл власти. Но это, разумеется, не всё, присутствует так называемый эффект Прайминга, эффект подражания моделям поведения, который транслирует каналы получения информации, в том числе в СМИ. Насмотревшись боевиков, где слетевший с катушек гражданин США берёт дробовик и начинает устанавливать справедливость силовым методом, пренебрегая законом, человек это запоминает, у него остаётся эта информация на подкорке. А в стрессовой, опасной ситуации этот психологический эффект срабатывает, и человек начинает вести себя точно так же, как персонаж в кино. Говорить о том, что именно такая модель насаждается специально, можно очень осторожно, — сказал Лайфу эксперт.

Фото © ТАСС / АР / Mark J. Terrill

По словам профессора Манойло, подавляющее большинство материалов выходит, не преследуя эту цель, они просто эксплуатируют страхи и опасения, страх перед проблемами, но наличие материалов, которые могут носить подрывной характер, исключать нельзя. Этого контента, наверное, очень немного, мизерный процент, но если наступает внештатная ситуация, как сейчас в США, то возможность, что он выстрелит, имеется.

Переводчик и общественный деятель Дмитрий Пучков считает, что главное достоинство кинофильмов — это то, что они очень качественно воспроизводят происходящее в жизни, однако непосредственно на погромщиков это не влияет.

— Погромы возникают стихийно, как и в данном случае. Часть граждан возмутилась, что полицейский убил чёрного парня, они вышли протестовать. Граждане, как обычно, не понимают, как устроено общество, как оно функционирует, и к каким последствиям приводят такие действия. Естественно, эту волну подхватывают уголовники и гопники, которые начали грабить магазины и тащить ценности, это норма жизни, то же самое было на Украине. Вышли постоять за всё хорошее, а развязали гражданскую войну. Ситуация разогрелась, и определённым людям было бы глупо не воспользоваться этим, скажем, для борьбы против Трампа. Можно взять и привезти в значимые места поддоны с кирпичами, вроде ничего не сделали, а уже можно кирпичами кидаться. Странно, что неизвестных снайперов ещё нет. Демократически они победить Трампа не могут, а бардаком воспользуются непременно, — отметил Дмитрий Пучков.

Фото © ТАСС / АР / Matt Rourke

Нынешняя американская киноиндустрия заточена под то, чтобы отрабатывать политический курс демпартии, полагает публицист Александр Роджерс.

— Разумеется, все эти беспорядки негласно координируются. Всё устраивается так, чтобы нарочно бесить людей. Есть весьма агрессивное американское движение Social Justice Warrior, которое стремится к тому, чтобы пропихивать в фильмы и компьютерные игры свою повестку. Главный злодей, против которого нужно воевать, это белый гетеросексуальный мужчина. Ими же активно насаждается "нормализация" гомосексуалистов, в том числе в детских мультфильмах. Таких произведений становится всё больше, если "Джокер" — это самый наглядный пример, то, скажем, был ещё сериал "Хранители", где у вымышленных героев врагами становятся белые расисты. Цель у подобной пропаганды одна — максимально атомизировать общество, разбить людей на разные сообщества, которые, борясь друг с другом, будут легко управляемыми внутри США или являться прямыми агентами влияния за пределами страны, — уточнил эксперт.

Роджерс отметил, что у Демократический партии США из-за специфического раскола внутри, а также относительно успешной экономической политики Дональда Трампа нет шансов выиграть предстоящие выборы президента США, поэтому им приходится задействовать все имеющиеся средства

— Представитель от демпартии — человек, который вроде как устраивает большинство, это Джо Байден, однако есть небольшая трудность, он страдает деменцией и, например, может забыть, где находится, как зовут его жену или куда он, собственно, хочет избраться. С таким лидером, разумеется, не победить, но, если подключить майданные технологии, если проводить планомерную раскачку политической системы, в том числе и через кинематограф, то эффекта можно достичь. Все эти фильмы с сомнительной идеологией появились не сегодня, а значит, потребность в них была уже давно, — подчеркнул политолог.