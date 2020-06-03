Snapchat не будет больше отображать аккаунт Трампа в разделе "Интересное"

Мобильное приложение обмена сообщениями с прикреплёнными фото- и видеоматериалами Snapchat перестанет отображать публикации президента США Дональда Трампа в разделе "Интересное".

Таким образом сервис выразил своё недовольство публикациями главы государства в Twitter о протестующих в Миннеаполисе, передаёт портал Axios.

— Сейчас мы не продвигаем контент президента на платформе "Интересное". Мы не будем распространять голоса, разжигающие расовое насилие и несправедливость, свободно продвигая их в "Интересном", — говорится в сообщении.

Ранее в Twitter Трамп пригрозил мэру Миннеаполиса направить в город бойцов Национальной гвардии и усмирить "сброд и неудачников", протестующих после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Нью-Йорке.

Примечательно, что Snapchat — не первая социальная сеть, которая бойкотирует американского лидера. Ранее Twitter отметил два твита президента США как несоответствующие действительности. Тот в свою очередь возмутился цензурой и блокировкой и принял законопроект о саморегулировании Интернета.