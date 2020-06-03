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В Афинах у стен Посольства США прошла акция против полицейского насилия. Не обошлось без беспорядков

Её участниками стали несколько тысяч человек, а организаторами — левые внепарламентские партии.

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У стен Посольства США в Афинах состоялась акция протеста против полицейского насилия в поддержку погибшего от рук правоохранителей в Миннесоте Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал ERT.

Отмечается, что организаторами марша стали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". Всего участниками стали несколько тысяч человек.

При этом сначала акция носила мирный характер, однако в конце начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. Участники марша закидывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, были подожжены несколько мусорных баков.

Полиция в ответ была вынуждена применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Отметим, что в США уже девятые сутки продолжаются беспорядки, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. При этом акции протестов вышли за пределы страны.

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