В Афинах у стен Посольства США прошла акция против полицейского насилия. Не обошлось без беспорядков

У стен Посольства США в Афинах состоялась акция протеста против полицейского насилия в поддержку погибшего от рук правоохранителей в Миннесоте Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал ERT.

Отмечается, что организаторами марша стали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". Всего участниками стали несколько тысяч человек.

При этом сначала акция носила мирный характер, однако в конце начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. Участники марша закидывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, были подожжены несколько мусорных баков.

Riot squad molotoved outside USA Embassy in Athens along the demonstration for #GeorgeFloyd and the rebellion!#antireport pic.twitter.com/nFiABRnhgx — Exiled Arizona (@exiledarizona) June 3, 2020

Полиция в ответ была вынуждена применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.