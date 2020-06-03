Российское посольство подтвердило поставку второй партии Миг-29 в Сирию

Российское посольство в Сирийской Арабской Республике подтвердило отправку в страну второй партии модернизированных боевых истребителей МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Отмечается, что самолёты уже приступили к выполнению боевых задач под управлением сирийских пилотов. По данным агентства SANA, торжественная церемония передачи новых машин состоялась ещё 30 мая на авиабазе Хмеймим, после чего истребители были направлены на аэродромы по всей стране. С 1 июня они начали работу в воздушном пространстве.