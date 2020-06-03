Российское посольство подтвердило поставку второй партии Миг-29 в Сирию

Российское посольство в Сирийской Арабской Республике подтвердило отправку в страну второй партии модернизированных боевых истребителей МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.
— Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами, — говорится в сообщении.
Отмечается, что самолёты уже приступили к выполнению боевых задач под управлением сирийских пилотов. По данным агентства SANA, торжественная церемония передачи новых машин состоялась ещё 30 мая на авиабазе Хмеймим, после чего истребители были направлены на аэродромы по всей стране. С 1 июня они начали работу в воздушном пространстве.
Ранее Лайф сообщал, что в настоящий момент ведутся переговоры по увеличению количества российских военных баз на территории Сирии.