Зеленский призвал украинцев отказаться от кофе и хамона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба с контрабандой в стране является одной из главных задач руководства страны. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области, передаёт УНИАН.

По словам украинского лидера, чтобы покончить с контрабандой, на некоторое время нужно отказаться от определённых товаров и продуктов. Зеленский добавил, что в ближайшие два-три года контрабандисты будут "штормить" Украину.

— Но если мы будем с этим бороться и какое-то время у нас не будет кофе, лосося, хамона, переживём это время, но покажем им, что не будет другого. Нет другого шанса, как сломать им хребет. Или давайте их пропускать, — подчеркнул украинский президент.

В качестве примера Владимир Зеленский рассказал, что назначил главой администрации Закарпатской области офицера СБУ Алексея Петрова, которого "боятся и стороной обходят местные большие контрабандисты".

Глава государства сообщил, что Петров провёл против представителей чёрного бизнеса операцию. На это они пригрозили, что в области "ничего не будет, никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого". Однако большинство контрабандистов поняли, что больше их пропускать на границах не будут.