Конструирование врага: как Запад формирует сознание россиян

3 июня в информационном агентстве "Россия сегодня" прошла онлайн-конференция, посвящённая новому виду боевых действий — войне в медиапространстве. Поводом для встречи и обсуждения стал доклад "Информационная война против России. Часть 1. Конструирование врага", подготовленный по заказу Центра политической информации. И тема эта на сегодняшний день более чем актуальная.

Кому-то, конечно, она покажется несерьёзной. Россияне настолько привыкли к регулярным появлениям в западных СМИ страшилок о нашей стране, что воспринимают их как должное. Вчера были медведи на улицах Москвы и декалитры водки в желудках москвичей, сегодня — покушение на убийство никому не нужного Скрипаля или же вмешательство в выборы на стороне Трампа. Одни россияне смеются, другие крутят пальцами у виска и смеются, третьи вообще не обращают на это внимания как на события. А зря. "Речь идёт не о каком-то отдельном эпизоде и информационном поводе. Речь идёт о системной и серьёзной работе, которая ведётся нашими "западными партнёрами". По сути речь идёт о такой незаметной войне, информационном противоборстве с Россией с множеством мультипликативных эффектов, которых они достигают самыми разными способами", — говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.

Работа эта фактически многоплановая и многоцелевая. Так, она воздействует на сами западные общества — постоянный и систематический поток негативной и угрожающей информации о России (русские хакеры, убийцы, мафия, стремящийся оккупировать всё и вся Путин) формирует у жителей США и Европы негативный образ россиян. Формирует на подсознательном уровне и тем самым препятствует не только нормализации отношений на государственном уровне, но и мешает укреплению связей между простыми людьми.

Кроме того, время для информационных вбросов подбирается не случайно. "Каждое такое "обвинение" предваряли геополитические события, способные стать началом улучшения отношений Российской Федерации и иного государства", — говорится в докладе. В частности, когда делались шаги по нормализации отношений с Грузией, то сразу же всплыла история о том, что российские хакеры атаковали эту страну. Или, например, когда российское и чешское общества объединились в справедливой критике пражских руководителей-русофобов районного уровня, демонтировавших монумент Маршалу Коневу, тут же возникает история о том, что русские агенты по приказу Путина хотят этих руководителей ликвидировать. И чехи бросаются защищать свой "суверенитет" от России, оказываясь с этими русофобами в одном окопе. Иногда же целью провокаций является оказание давления на российское руководство для того, чтобы вынудить Москву пойти на уступки. "Это могут быть тактические проекты. Например, строительство газопровода. Либо стратегические вопросы, когда разговор заходит о доступе к российским ресурсам", — поясняет Алексей Мухин.

Скажем честно, с этими направлениями информационной войны Москве придётся как-то смириться. У России нет достаточных инструментов для того, чтобы бороться с фейкометанием в западных обществах, — RT, Sputnik и другие российские каналы, работающие в США и Европе, не настолько влиятельны, а также постоянно прессуются со стороны западных властей. Однако нельзя мириться с третьим, самым важным и самым опасным для нас направлением информационной войны. Речь идёт о том, что авторы доклада называют "экспортом иностранной информационной повестки". По их словам, на Западе формируется образ России относительно определённых событий, который затем переносится в российские социальные медиа. "В странах Запада идёт формирование негативного образа России, затем этот образ переносится в Россию и внедряется в сознание жителей России. Таким образом формируется негативное мнение российской аудитории относительно своей страны и её руководства", — говорится в докладе.

Технология проста до невозможности. Западные СМИ формируют основные тезисы информационной атаки. Затем через популярные в среде отечественной либеральной молодёжи интернет-паблики (в основном украинские) начинают раскручивать эти тезисы и наполнять их информационным мясом. А дальше действует принцип "не рефлексируйте — распространяйте", столь тщательно навязываемый представителями российской псевдооппозиции отечественным интеллектуалам. Благо, Интернет, давно превратившийся в информационную помойку, воспринимается молодёжью как место, где информация подаётся правдиво и без цензуры (ещё один внедрённый Западом в умы россиян тезис).

И не случайно главной целью нынешних информационных атак являются российские спецслужбы и силовики, которые, как следует из информационных вбросов, не только убивают россиян за рубежом и устраивают беспорядки в "приличных" странах, но и всячески третируют и кошмарят жителей самой России. "Это же происходило и в 90-х годах: именно с удара по спецслужбам России началось обрушение всех властных вертикалей, что привело к хаосу и в экономике, и в политике, и в социальной сфере", — говорит Алексей Мухин.

Если кто-то забыл об опыте 90-х, он может увидеть в режиме реального времени, к чему приводит шельмование и охаивание правоохранителей, достаточно посмотреть на нынешние протесты в США или во Франции, где правоохранители (не желая снова получить обвинения в отстреле чёрных погромщиков) самоустранились. Или можно посмотреть на примеры поближе — на Украине, где принуждение спецназа полиции встать на колени перед убийцами и мародёрами привело к тому, что именно убийцы и мародёры контролируют страну и запугивают местное население, стреляя по зданиям оппозиционных телеканалов или захватывая офисы оппозиционных партий.