В Петербурге женщина скончалась после проведения пластической операции

В Санкт-Петербурге после пластической операции умерла женщина 1958 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

По данным следствия, 29 мая клиентке провели операцию в одной из частных клиник Василеостровского района, у которой не было лицензии на стационарную помощь по профилю "пластическая хирургия". Сообщается, что проведение такой операции являлось незаконным, потому что в учреждении не было необходимых условий и оснащения для подобных процедур.

Спустя несколько дней состояние женщины начало ухудшаться, её госпитализировали, в больнице она вскоре скончалась.

— По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери, — сообщили в следственных органах.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть человека".