Пользователь c ником steelyringing поделился на Reddit снимком польской звезды реалити-шоу и покорительницы "Инстаграма" Виктории Сыпучинской. На нём девушка предстала с длинными пепельными волосами, наращёнными ресницами и приоткрытым ртом. Юзера поразило, что белокурой светской львице всего 24 года.
Фото © Reddit / agosteelyringing
Многих юзеров тоже шокировал данный снимок. Они сначала не поверили, что это молодая девушка, заявив, что Виктории, скорее всего, глубоко за 40. Однако потом стали искать объяснение загадке, которое, по их мнению, оказалось довольно простым. По словам юзеров, ТВ-звезда слишком часто и не очень удачно прибегала к операциям и бьюти-процедурам, что заставило её лицо выглядеть значительно старше.
Перебор с пластическими операциями в совокупности с действительно плохим макияжем
Spremn
Она выглядит как 45-летняя, которая пытается казаться 25-летней
Headchoggs
Филлеры ужасно смотрятся на молодых девушках, они были предназначены для женщин за 40
BellaNoble
Впрочем, сама Виктория и не отрицает, что периодически прибегает к помощи пластических хирургов, пишет Obcas.pl. В том числе она увеличила губы и грудь. Девушку многие критикуют из-за того, что она стала уже совершенно на себя не похожа. Однако, насколько можно судить по недавним снимкам, инста-дива снова пережила небольшие трансформации — смена цвета волос, более аккуратный макияж и фотошоп идут ей на пользу.
WOW-girls
Пользователи не могут поверить, что этой блогерше всего 24 года, ведь её лицо говорит совсем о другом
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