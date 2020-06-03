Пользователи не могут поверить, что этой блогерше всего 24 года, ведь её лицо говорит совсем о другом

Пользователь c ником steelyringing поделился на Reddit снимком польской звезды реалити-шоу и покорительницы "Инстаграма" Виктории Сыпучинской. На нём девушка предстала с длинными пепельными волосами, наращёнными ресницами и приоткрытым ртом. Юзера поразило, что белокурой светской львице всего 24 года.



Фото © Reddit / agosteelyringing

Многих юзеров тоже шокировал данный снимок. Они сначала не поверили, что это молодая девушка, заявив, что Виктории, скорее всего, глубоко за 40. Однако потом стали искать объяснение загадке, которое, по их мнению, оказалось довольно простым. По словам юзеров, ТВ-звезда слишком часто и не очень удачно прибегала к операциям и бьюти-процедурам, что заставило её лицо выглядеть значительно старше.

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