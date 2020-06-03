Среди молодых родителей всё популярнее становится детский поводок, который выглядит как два браслета, соединённых пружиной. Один браслет надевается на руку родителю, второй — ребёнку, и после этого любая прогулка становится куда приятнее. Казалось бы, с таким аксессуаром мамы и папы могут не волноваться, что их малыш забредёт в опасное место. Но в действительности такие приспособления помогают только сократить расстояние, но никак не обезопасить ребёнка.
Фото © Twitter / FP's Tea Leaf Nation
Именно о таком развитии событий не подумала молодая мама из Хуанши, Китай. Она отправилась вместе с тремя детьми на прогулку, прихватив детские поводки. Но, выходя из лифта, она отвлеклась на двух малышей, забыв про двухлетнюю дочь, оставшуюся в лифте. Малышка не успела выйти, двери закрылись, и лифт поехал дальше на вызов. А девочку подкинуло за поводок к потолку, где она и провисела пару минут, пока не подоспела помощь.
Ребёнка освободили из плена лифта, а после осмотрели. Малышка лишь перепугалась и слегка ушиблась, а женщину попросили впредь быть внимательнее. Ведь детский поводок — не панацея на прогулке, пишет World of Buzz.
WOW-video
Ребёнка подбросило под потолок, когда двери лифта закрылись и зажали поводок на его руке — видео
сегодня в 07:05
Парень снял на камеру, как жуткие куклы словно увидели его из шкафа и начали странно двигаться
вчера в 10:17
Двухлетний малыш услышал, как в ночи плачет младший брат, и его поступок растопит любое сердце
вчера в 08:38