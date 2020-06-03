Ребёнка подбросило под потолок, когда двери лифта закрылись и зажали поводок на его руке — видео

Среди молодых родителей всё популярнее становится детский поводок, который выглядит как два браслета, соединённых пружиной. Один браслет надевается на руку родителю, второй — ребёнку, и после этого любая прогулка становится куда приятнее. Казалось бы, с таким аксессуаром мамы и папы могут не волноваться, что их малыш забредёт в опасное место. Но в действительности такие приспособления помогают только сократить расстояние, но никак не обезопасить ребёнка.

Фото © Twitter / FP's Tea Leaf Nation

Именно о таком развитии событий не подумала молодая мама из Хуанши, Китай. Она отправилась вместе с тремя детьми на прогулку, прихватив детские поводки. Но, выходя из лифта, она отвлеклась на двух малышей, забыв про двухлетнюю дочь, оставшуюся в лифте. Малышка не успела выйти, двери закрылись, и лифт поехал дальше на вызов. А девочку подкинуло за поводок к потолку, где она и провисела пару минут, пока не подоспела помощь.