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Ребёнка подбросило под потолок, когда двери лифта закрылись и зажали поводок на его руке — видео

К счастью, с девочкой ничего серьёзного не случилось и она не пострадала.

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Видео © YouTube / 打死不下腾讯新闻

Среди молодых родителей всё популярнее становится детский поводок, который выглядит как два браслета, соединённых пружиной. Один браслет надевается на руку родителю, второй — ребёнку, и после этого любая прогулка становится куда приятнее. Казалось бы, с таким аксессуаром мамы и папы могут не волноваться, что их малыш забредёт в опасное место. Но в действительности такие приспособления помогают только сократить расстояние, но никак не обезопасить ребёнка.

Фото © Twitter / FP&#x27;s Tea Leaf Nation

Именно о таком развитии событий не подумала молодая мама из Хуанши, Китай. Она отправилась вместе с тремя детьми на прогулку, прихватив детские поводки. Но, выходя из лифта, она отвлеклась на двух малышей, забыв про двухлетнюю дочь, оставшуюся в лифте. Малышка не успела выйти, двери закрылись, и лифт поехал дальше на вызов. А девочку подкинуло за поводок к потолку, где она и провисела пару минут, пока не подоспела помощь.

Ребёнка освободили из плена лифта, а после осмотрели. Малышка лишь перепугалась и слегка ушиблась, а женщину попросили впредь быть внимательнее. Ведь детский поводок — не панацея на прогулке, пишет World of Buzz.

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