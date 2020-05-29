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Модель хвасталась горячими фото, но случайно выдала сама себя, показав настоящее лицо

Порой за фотографиями красивых девушек скрываются совсем другие люди.

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Фото © Instagram / sandra_leslie75

Инстаграм девушки по имени Сандра Лесли привлёк внимание десятков тысяч юзеров, несмотря на то что появился совсем недавно и там всего лишь несколько фото. Это снимки красавицы блондинки с пышными формами и милым лицом. Однако есть один нюанс.

Фото © Instagram / sandra_leslie75

На Reddit стал популярным пост пользователя Scaulbylausis, который наткнулся на профиль Сандры и, кажется, вывел её на чистую воду. Дело в том, что самый первый кадр, который появился на странице, оказался селфи полулысого мужчины. "Сatfish случайно загрузил свою фотографию", — подписал реддитор. Сatfish (англ. — "сом") — это человек, который сидит в соцсетях под чужой личиной, чтобы завязать знакомство или отношения.

Фото © Instagram / sandra_leslie75

Видимо, начинающий "блогер" разобрался не во всех тонкостях "Инстаграма" и случайно выдал сам себя. Пользователи указали, что для своей фейковой страницы мужчина использует фото популярной инста-модели Сабрины Николь, которая снималась для Playboy.

Фото © Instagram / sandra_leslie75

При этом опубликованное 22 апреля селфи он так и не удалил — возможно потому, что не знает как. И продолжает постить фото блондинки, несмотря на то что юзеры завалили его шуточными и разоблачающими комментариями.

Ты выглядишь фантастически для мужчины средних лет! В чём твой секрет?

katieyossarian

Красавица. Как сильно изменилась после первого поста

farrah_.a

Совсем недавно ты была не такой горячей

mini.sushi_

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